8 районов Кировоградской обл. получат гранты ЕС и ПРООН

8 районов Кировоградской области получат гранты в рамках совместного проекта Европейского Союза и Программы развития ООН "Местное развитие, ориентированное на общество" (СВА), направленной на решение неотложных социальных проблем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила координатор проекта СВА в области Татьяна ГОЛОВЧЕНКО.

По ее словам, для участия в проекте из 105 поданных заявок отобрано 40 сельских и поселковых советов - по 5 в Бобринецком, Петровском, Гайворонском, Маловисковском, Новомиргородском, Светловодском, Новоукраинском и Александрийском районах. Проектом предусмотрено, что местные общины совместно с органами самоуправления определяют приоритеты развития территории и принимают участие в софинансировании.

Как отметила Т.ГОЛОВЧЕНКО, ООН компенсирует 50% стоимости мини-проекта при условия, если 5% составляет взнос общины, 45% - средства областного, районного и сельского бюджетов.

Каждая поселковая община на свою инициативу получит финансовые гранты на сумму более чем 75 тыс. грн.

Как отметила Т.ГОЛОВЧЕНКО, проект рассчитан на 2009-2010 годы.

Справка УНИАН. Совместный проект Европейского Союза и Программы развития ООН "Местное развитие, ориентированное на общество" (СВА) был основан в сентябре 2007 года. Цель проекта - создать благоприятную среду для устойчивого социально-экономического развития на местном уровне путем содействия самоорганизации общин, разработки и внедрения небольших по объему общественных инициатив во всех областях Украины и Автономной Республике Крым.

Инициатива финансируется Европейской комиссией в рамках программы технической помощи ЕС и софинансируется и внедряется Программой развития ООН в Украине при поддержке правительства Украины. Бюджет проекта составляет 13,3 млн. евро. Ориентировочная сумма средств на финансирование проектов общин каждой области – 400 тыс. долларов.