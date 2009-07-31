Безналичный и наличный доллар в августе снизятся до 7,90-8,00 грн.

Безналичный и наличный курс доллара в Украине в августе снизится до уровня 7,90-8,00 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил руководитель информационно-аналитического центра Forex Club Николай ИВЧЕНКО.

В то же время он подчеркнул, что «атаки на национальную валюту» в сторону роста стоимости доллара будут периодически повторяться и курс доллара будет периодически взлетать, что обусловит постепенное обесценение национальной валюты.

Также эксперт отметил, что золотовалютных резервов НБУ (даже без учета третьего транша кредита МВФ) достаточно, чтобы сгладить колебания на валютном рынке и поддерживать стабильность финансовой системы страны. «Вероятно, они будут тратиться только в критические моменты, когда будет увеличиваться спрос на валюту или сокращаться ее предложение, - сказал Н.ИВЧЕНКО. – Золотовалютные резервы НБУ на конец июня составили 27,3 млрд. долл. Из них 7,5 млрд. долл. приходится на первые два транша. Соответственно, собственных золотовалютных резервов НБУ имеется 19,8 млрд. долл. При поступлении третьего транша в размере 3,3 млрд. долл. золотовалютные резервы НБУ составят 30,6 млрд. долл.».

По прогнозам аналитиков Forex Club, итоговое годовое отрицательное сальдо платежного баланса Украины выйдет на уровень 11-12 млрд. долл. По результатам шести месяцев этот показатель составил 7,263 млрд. долл., то есть отрицательное сальдо увеличится еще на 3,7-4,7 млрд. долл. С начала года без учета второго транша МВФ в размере 2,8 млрд. долл. золотовалютные резервы снизились на 7,2 млрд. долл. К концу 2009 года собственные золотовалютные резервы могут снизиться на 3,7-4,7 млрд. долларов до уровня 15,1-16,1 млрд. долл. «С учетом второго (2,8 млрд. долларов), третьего (3,3 млрд. долл.) и четвертого (3,8 млрд. долл.) траншей данная цифра на конец года достигнет уровня 25,1-26,1 млрд. долларов. Данный размер золотовалютных резервов НБУ на конец года позволит удержать стоимость доллара США к концу года на уровне 8,30-8,40 грн.», - считают аналитики Forex Club.

В то же время они отмечают, что такой прогноз не учитывает специфику работы отечественного валютного рынка, спекулятивные сделки некоторых банков, пассивную политику НБУ, паническое поведение населения. «Учитывая эти дополнительные факторы, стоимость доллара в Украине к концу года может составить 8,80-8,90 грн.», - прогнозируют в Forex Club.