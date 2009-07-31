Тимошенко: До конца года госдолг Украины увеличится на 6%

Правительство Украины прогнозирует увеличение до конца этого года уровня государственного долга с 30% до 36,6% ВВП.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на встрече с вкладчиками «Родовид Банка».

Такой уровень обязательств премьер назвала приемлемым.

Справка УНИАН. По состоянию на 30 июня 2009 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 218,861 млрд. грн., или 28,683 млрд. долл.

В бюджете на 2009 год номинальный ВВП предусмотрен в размере 1,062 трлн. грн.