Тимошенко: До конца года госдолг Украины увеличится на 6%
16:30, 31 июля 2009Финансы
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С 30% до 36,6% ВВП
Правительство Украины прогнозирует увеличение до конца этого года уровня государственного долга с 30% до 36,6% ВВП.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на встрече с вкладчиками «Родовид Банка».
Такой уровень обязательств премьер назвала приемлемым.
Справка УНИАН. По состоянию на 30 июня 2009 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 218,861 млрд. грн., или 28,683 млрд. долл.
В бюджете на 2009 год номинальный ВВП предусмотрен в размере 1,062 трлн. грн.
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