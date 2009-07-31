ВВП США во 2-м квартале снизился в годовом исчислении на 1%

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) США во втором квартале 2009 года снизился в годовом исчислении на 1% по сравнению с 6,4% в первом, заявило в пятницу Министерство торговли США.

Как передает РИА Новости, оно пересмотрело свою оценку для второго показателя в сторону увеличения с прежней в 5,5% - до рекордно большой величины с начала 1982 года. Таким образом, ВВП США падал четыре квартала подряд, что стало самым большим сроком с начала учета правительством этого показателя в 1947 году.

Опрошенные Bloomberg News аналитики в среднем ожидали спада ВВП на 0,7% в годовом исчислении, тогда как опрос агентства Рейтер дал оценку в 1,5%. Вместе с тем, Минтруда специально предупредило, что первичная оценка ВВП во втором квартале основывается на неполных и требующих дальнейшего пересмотра данных. Валовой внутренний продукт (совокупная стоимость товаров и услуг, созданных внутри страны за определенный период времени) является одним из самых основополагающих и всеобъемлющих макроэкономических показателей. Применительно к США, публикующее его ежемесячно Бюро экономического анализа Минторговли рассчитывает этот показатель как в номинальных, так и реальных (с учетом инфляции) долларах, а также индексирует. Доклад о ВВП рассчитывается по кварталам года и публикуется впервые в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка еще два раза пересматривается по истечении месяца.