Рубль подешевел к бивалютной корзине на 23 коп.

Рубль подешевел к бивалютной корзине (0,55 доллара и 0,45 евро) по итогам волатильных валютных торгов на ММВБ в пятницу на 23 копейки по сравнению с предыдущим закрытием, свидетельствуют данные биржи.

Как сообщает РИА Новости, стоимость бивалютной корзины на 17.00 мск пятницы составила 37,49 рубля против 37,26 рубля на закрытии в четверг. Последняя сделка по доллару расчетами "завтра"на ММВБ зафиксирована на отметке 31,64 рубля (плюс 14 копеек к закрытию четверга), по евро - 44,64 рубля (плюс 34 копейки).

В течение дня рубль укреплялся к корзине до 36,90 рубля и падал до 37,50 рубля, следуя за колебаниями на рынке нефти.

Котировки сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent утром достигали отметки в 70,8 доллара за баррель, показав рост в течение предшествующих суток на 4 доллара, а затем перешли к снижению - до 68,2 доллара за баррель к завершению торгов на российском рынке валют. Пара евро-доллар стабилизировалась на Forex на отметке 1,4117 доллара за евро.