Официальный курс НБУ: евро растет

Доллар - 7,69 грн., евро - 10,88 грн.

Официальный курс НБУ на 3 августа: 100 USD – 769.9100 грн.; 100 EUR – 1088.4988 грн.; 10 RUR – 2.4714 грн. Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 3 августа НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 769.9100 (на 31 июля – 769.8000) 100 EUR – 1088.4988 (на 31 июля – 1081.7999) 10 RUR – 2.4714 (на 31 июля – 2.4241)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter