Официальный курс НБУ на 3 августа

Официальный курс НБУ на 3 августа: 100 USD США – 769.9100 (на 31 июля – 769.8000) 100 EUR – 1088.4988 (на 31 июля – 1081.7999) 10 RUR – 2.4714 (на 31 июля – 2.4241)Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 3 августа 2009 г. за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото – 72102.07 (на 31 июля – 71745.36) 961 XAG 10 Серебро – 1049.39 (на 31 июля – 1031.53) 962 XPT 10 Платина – 91311.33 (на 31 июля – 90220.56) 964 XPD 10 Палладий – 19863.68 (на 31 июля – 19706.88)

Официальный курс НБУ на 3 августа: 100 USD США – 769.9100 (на 31 июля – 769.8000) 100 EUR – 1088.4988 (на 31 июля – 1081.7999) 10 RUR – 2.4714 (на 31 июля – 2.4241) Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 3 августа 2009 г. за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото – 72102.07 (на 31 июля – 71745.36) 961 XAG 10 Серебро – 1049.39 (на 31 июля – 1031.53) 962 XPT 10 Платина – 91311.33 (на 31 июля – 90220.56) 964 XPD 10 Палладий – 19863.68 (на 31 июля – 19706.88)

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