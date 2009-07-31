Moody's присвоило "Газпрому" рейтинг "P2"

Международное рейтинговое агентство Moody`s присвоило ОАО "Газпром" рейтинг краткосрочных обязательств "P2", сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство.

Новый краткосрочный рейтинг "Газпрома", которому ранее был присвоен долгосрочный глобальный депозитный и долговой рейтинг "Ba1", свидетельствует о том, что Moody`s положительно оценивает краткосрочную и долгосрочную платежеспособность российского газового холдинга. В частности, присвоение рейтинга "P2"означает, что агентство уверено в способности "Газпрома" оплатить облигации, подлежащие погашению.

Как отмечают эксперты Moody`s, рейтинг был присвоен на основании прочных резервов ликвидности, хорошей кредитной истории "Газпрома", гибкости компании в отношении капитальных затрат, а также ожиданий притока наличных средств по итогам 2009 года. Как сообщалось, "Газпром"в апреле 2009 года успешно разместил LPN (loan participation notes, LPN) на 1,25 миллиарда долларов с доходностью 9,25% и сроком погашения в 2019 году. ОАО "Газпром"является крупнейшим производителем газа в мире и крупнейшей нефтегазовой компанией в России. Более 50% в компании принадлежит государству. Уставный капитал "Газпрома"составляет около 118,368 миллиарда рублей, он разделен примерно на 23,674 миллиарда обыкновенных акций номиналом пять рублей. Чистая прибыль холдинга в 2008 году по РСБУ сократилась на 52% - до 173,022 миллиарда рублей.