Тимошенко и вкладчики: «все буде «Родовід”?

Впервые за новейшую историю страны премьер-министр встречается с вкладчиками проблемного банка, в который государство вошло в качестве основного собственника (что кстати, тоже для Украину – в новинку).

Ну, а привычно – это несмываемый никакими средствами налет непрекращающейся предвыборной агитации.

Пикантности ситуации добавлял тот факт, что встреча с вкладчиками проходила в том же помещении в Киеве, на Броварском проспекте, где две недели назад состоялось торжественное собрание по случаю 10-летия образования партии «ВО «Батьківщина». И премьер, судя по всему, очень старалась с одной стороны не забыть, что перед ней сидят и стоят погруженные в собственные житейские проблемы люди, которые ждут ответов на вполне конкретные вопросы. А с другой – недавнее “торжественное собрание” с двухчасовой речью, не давало Тимошенко забыть о президентских выборах и о том, что вкладчик – тоже избиратель, которого вполне можно “нагрузить” собственными программными принципами. Впрочем, баланс в выступлении все-таки был выдержан: в основном разговор шел непосредственно о проблемах и перспективах вкладчиков банка, а большая часть отклонений от темы умело увязывалась все с теми же интересами собравшихся. Впрочем, все по порядку.

В банке все спокойно...

Люди стали собираться за час до встречи. Премьер-министр начала общаться с вкладчиками в 12:15, так как не все успели зайти и разместиться, и встреча, фактически, разделилась на официальную и неофициальную части. На беседу с премьер-министром в бескрайнем помещении столичного выставочного павильона, по информации пресс-службы Кабмина, пришло порядка 15 тыс. вкладчиков “РОДОВИД БАНКА”, людей преимущественно среднего и пенсионного возраста. Собирали их, так сказать, с двух фронтов – с одной стороны Банк проинформировал вкладчиков о том, что встреча состоится (на сайте Банка было вывешено соответствующее объявление с номерм телефонной линии, по которой вкладчик мог созвониться по поводу участия во встрече). В то же время, говорили, что порядка 70 тысяч вкладчиков получили приглашения со стороны правительства.

С точки зрения, так сказать, заботы о людях, мероприятие было организовано на довольно пристойном уровне – столпотворений на всех имеющихся входах не наблюдалось (хотя при входе все проходили через “рамки“, которых было около десятка).

Сотрудники службы безопасности лишь проверяли людей на наличие запрещенных вещей. Интересно, что проходили в центр без предварительно составленных списков, как это делается обычно на мероприятии при участии главы правительства.

В зале для пожилых людей и инвалидов были расставлены несколько тысяч стульев. Остальные стояли. По периметру зала установили несколько огромных мониторов, по которым транслировалось выступление Тимошенко. В помещении, несмотря на довольно жаркий день, было даже прохладно. Также работали буфеты, так что в случае необходимости водичка была под рукой.

Официоз состоял из 40-минутного выступления Юлии Тимошенко, в котором прозвучали и локальные (когда начнутся выплаты по депозитам), и глобальные (макропоказатели), и предвыборные месиджи (шпилька конкурентам по президентской гонке) .

Премьер-министр заверяла собравшихся, что РОДОВИД БАНК и не закроется, и не обанкротится, поскольку уже находится в собственности государства. Банк будет работать надлежащим образом и выдавать уже с 3 августа, т.е. с ближайшего понедельника, все вклады и проценты по ним без ограничений через банкоматы и отделения банка. Поскольку средства есть – при долгах перед вкладчиками в размере 2,2 млрд грн. - в уставный капитал государство внесло 2,8 млрд грн. Кроме того, Нацбанк дополнительно профинансирует банк еще на 1,8 млрд грн. “Это значит , что банк получит дополнительный запас прочности”, - подчеркнула премьер. „Банк имеет 114 отделений и 226 банкоматов. Это колоссальная сеть. Наша задача - возобновить его деятельность”, - отметила глава правительства.

По ее словам, “таких мощных банков как РОДОВИД в стране немного. У банка более 8,5 тысяч предприятий и юридических лиц на обслуживании, более 750 тыс человек имеют счета”.

Надежность банка правительство решило поддержать всемерно. Так, Тимошенко заявила, что чиновники Кабмина будут переведены на обслуживание по зарплате в “РОДОВИД БАНК”. “Следующую зарплату чиновники Кабмина будут получать в Родовид Банке”, – заявила премьер, и после этой фразы по залу прокатились аплодисменты (в этот момент, видимо, погрустнели в тех банках, через которые сейчас идут зарплаты министрам. – Авт).

Тимошенко конечно же посоветовала пришедшим не спешить забирать деньги из банка, сначала хорошо продумать, куда их потом девать, добавив, что есть большой риск идти и вкладывать в структуры, предлагающие чрезмерно высокие проценты, поскольку чем больше проценты, тем меньше надежность. При она отметила, что вклады в РОДОВИД БАНКЕ, срок по которым истек, вполне можно продлить.

По ходу своего выступления Тимошенко заявила, что сейчас РОДОВИД БАНКОМ будет заниматься команда высокопрофессиональных людей, которые прекрасно знают финансы, имеют хорошее образование и большой опыт. Премьер представила собравшимся в зале вкладчикам нового управляющего банка Сергея Щербину, ранее работавшего в Минфине и, по словам премьера, имеющего большой опыт и все для того, чтобы навести порядок в банке.

Завершая обнадеживающие для вкладчиков банка посылы, Юлия Владимировна добавила, что его новый руководитель может два раза в неделю общаться с ней лично или с Минфином, чтобы в правительстве были в курсах…

Стоит добавить, что в начале выступления премьер-министр предложила собравшимся передавать свои вопросы через записки и пообещала разобраться по ним. А на некоторые даже ответила после выступления.

Таки да – не удержалась Юлия Владимировна – после официоза “ушла в народ” и более часа общалась с вкладчиками, так сказать, на их территории. Через плотное кольцо обступивших премьера людей, даже не все журналисты смогли протиснуться. Впрочем, все ответы на прозвучавшие потом вопросы фактически содержались в ее выступлении, просто каждый хотел получить ответ лично для себя.

Как водится, без перчинки не обошлось. В зале присутствовала группа вкладчиков “Укрпромбанка”, которые держали плакат “Укрпромбанк” – банкрот, позор власти". На что Тимошенко сказала, что “не шумите, я вас вижу. Со следующей недели займемся вашим банком”. При этом она уточнила, что правительство не намерено проводить его рекапитализацию при участии государства, поскольку “для того, чтобы «Укрпромбанк» привести в порядок, сегодня необходимо около 9 млрд. грн. На сегодняшний день у правительства таких денег нет». Но подбодрила: вопрос вкладов физических лиц в «Укрпромбанке», как и в банке «Надра», будет решен в ближайшую неделю.

Пришедших огорчил лишь конец встречи - поток вкладчиков, вышедших из выставочного центра, фактически перекрыл Броварской проспект, создав пробку для автомашин. Да и в павильонах и на платформе станции метро “Левобережная” была давка, и некоторые особо активные вкладчики даже "потолкались": кто локтями, а кто и кулаками.

Вкладчик – тоже электорат...

Некуда правды деть, предвыборный бес таки попутал кандидата в президенты с многолетним стажем Юлию Владимировну Тимошенко. В своей речи премьер не удержалась и плавно преобразилась из фактически руководителя правительства нового собственника банка (то есть Кабмина) в кандидата на пост президента от БЮТ.

Основные месиджи – позитив о себе, хороших, и негатив о них – плохих.

Позитив – о том, как старается нынешний Кабмин и как ему многое удается, несмотря на... Например, ЮВТ досрочно, опередив все возможные госкомстаты объявила о том, что рост промышленного производства в Украине в июле 2009 года составил 3,2%. Правда, не уточнила – к какому показателю (судя по динамике – к предыдущему месяцу) Народ радостную новость проглотил, не особо задумываясь о том, что данные по промпроизводству Госкомстат обычно обнародует не ранее 7 числа месяца, следующего за отчетным. Да и о том, что многие эксперты настаивают на некорректности сравнения месяц к предыдущему как объективному показателю, склоняясь к необходимости сравнивать месяц года к аналогичному месяцу года предыдущего. Да и на фоне полугодового спада в 31% - мало чему радоваться.

Еще один месидж, который предназначался, скорее, не для вкладчиков, сколько для “слушателей извне” – махинации и злоупотребления в банках, с которыми мужественно борется Кабмин.

Показательно, что в связке со словами о нарушениях-злоупотреблениях прозвучали наезды в сторону Партии регионов. Это некоторых покоробило. Сразу вспомнилось, что перед собравшимся не только премьер-министр, но и кандидат на президентские выборы от БЮТ.

Так, премьер сделала серьезный акцент на том, что с начала процесса господдержки банков, государственные средства использовались не по назначению. Но разбираться – в какие оффшоры и кто вывел деньги - дело правоохранительных органов. А дело правительства – привести в порядок те банки, которые сейчас оказались в наихудшем состоянии.

В частности, премьер прямо сказала, что в “Укргазбанке”, собственником которого недавно стал Кабмин, выявлены злоупотребления. “Именно эта политическая сила, Партия регионов, позаботилась о том, чтобы рефинансирование, которое предоставили «Укргазбанку» - а это миллиарды гривень - было переведено в их маленький банк под проценты: 1% годовых. Таких злоупотреблений в банках сегодня множество. И с этими злоупотреблениями должна работать прокуратура», - сказала Ю.Тимошенко. При этом она отметила, что правительство сделает все для того, чтобы уголовные дела были возбуждены уже сейчас. Напомним, что Почетным президентом «Укргазбанка» является народный депутат от Партии регионов Василий Горбаль, который в комментарии УНИАН опроверг слова премьера о злоупотреблениях со средствами рефинансирования (По этому поводу В.Горбаль отметил: «Учитывая, что выборы все ближе, и появляется подобная риторика, которая, к сожалению, вредит как самим банкам, так и, мне кажется, самому премьер-министру также. Это политизация процесса, который не имеет никакого отношения к политике». При этом нардеп добавил, что в то время, когда началось выделяться рефинансирование, в «Укргазбанке» уже работал куратор НБУ и подавались отчеты относительно целевого использования средств рефинансирования).

Тимошенко опять вспомнила о нарушениях при рефинансировании и скачках курса. Сказала, что уже есть фактически подтверждение того, что скачки, которые были во время кризиса – результат спекуляций пообещав, что после выборов причины и виновные будут известны точно. «Я смогу это доказать сразу после президентских выборов, что все операции, которые были проведены во время кризиса в банковской сфере, привели к тому, что спекуляция достигла невиданных размеров. Что она планировалась сознательно, что деньги, которые использовались для таких спекуляций, к сожалению, предоставлялись государством, и то, что произошло с гривней, безусловно, нелогично. Ни одна национальная валюта не упала так, как упала гривня», - сказала Ю.Тимошенко.

Премьер отметила, что «то, что сегодня происходит с курсом гривны – доказано абсолютно точно - были сделаны крупные транзакции, которые снова использовали колебания курса для того, чтобы заработать миллиарды», - сказала она.

Ю.Тимошенко предположила, что уже в марте 2010 года станет абсолютно точно известно, «кто и как забрал деньги на оффшорные счета». «Рано или поздно, я думаю, что не позднее марта, все карты будут открыты, и каждый гражданин в Украине увидит, что было сделано с 87 млрд. грн., которые были пущены, чтобы защитить страну от кризиса», - сказала она. Ю.Тимошенко также подчеркнула, что после выборов Нацбанк сможет работать грамотно и в стране установится курс, соответствующий экономической и финансовой ситуации.

Ну, короче, “братья, хотите знать правду и устаканить курс – выбирайте “правильного” президента.”

Кто на новенького?

Говорить о какой-то единодушной реакции зала и эффективности мероприятия сходу довольно сложно. Многих вкладчиков такое “высокое внимание” успокоило и обнадежило, многим – польстило (вроде как на “звезду” очередную сходил), многих покоробило (перебор и предвыборный пиар). Ну а эффективность встречи “на высшем уровне” можно будет оценить уже в понедельник – отсутствие очередей перед отделениями и банкоматами РОДОВИД БАНКА и отсутствие проблем с наличкой станут лучшим подтверждением.

УНИАН пообщался по итогам встречи с одним из вкладчиков, присутствовавшх на событии. Как рассказал киевский пенсионер, попросивший не называть его фамилию, он и его жена (оба вкладчики РОДОВИД БАНКА) получили приглашения от банка. Наиболее интересная информация от Тимошенко для вкладчиков о том, “что могут продлить вклад под 20% годовых и народ в принципе заинтересовался. И многие готовы продлить вклады”. Собеседник агентства также добавил, что у людей остался настрой на “ура”, что все потихоньку в стране улучшается, правительство старается вовсю и у нас все будет хорошо. По его оценкам на встрече присутствовало чуть более 5 тыс. человек. Собственно организацией мероприятия (в выставочном зале) вкладчики остались довольны. Посетовали только на толкучку после встречи на метро.

Вкладчик также добавил, что собравшиеся ожидали от Тимошенко пиара и “в общем-то частично ожидания подтвердились, так как рассказывала о том, как все хорошо делает правительство”. Люди восприняли это именно как предвыборный пиар. Н-да, народ у нас грамотный стал, его на мякине, то бишь, на пиаре, не проведешь..

Впрочем, пиар или не пиар – посмотрим – ведь РОДОВИД БАНК только один из нескольких банков, в которых государство провело рекапитализацию и вошло в качестве основного акционера. Станут ли встречи премьера с вкладчиками системными или так повезло только “РОДОВИД Банку – увидим уже в ближайшее время.

Татьяна Мазурчук (УНИАН)