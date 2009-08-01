Пул кредиторов готов предоставить Украине 1,7 млрд долл. на оплату газа
ЕБРР может предоставить "Нафтогазу" до 750 млн долл
Международный пул кредиторов готов предоставить Украине кредит на сумму до 1,7 млрд долл. на оплату российского природного газа и проведение реформ в газовом секторе страны. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.
В частности, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сообщил, что готов предоставить "Нафтогазу Украины" заемные средства на сумму до 750 млн долл. - 300 млн долл. для пополнения текущего оборотного капитала компании и 450 млн долл. в 2010 году для финансирования модернизации газотранспортной системы.
В пресс-релизе ЕБРР говорится, что международные финансовые институты достигли с правительством Украины понимания относительно конкретных мер по реформированию украинского энергетического рынка и деятельности НАК "Нафтогаз Украины".
Накануне вечером Еврокомиссия сообщила, что ЕС, Украина и международные финансовые институты достигли соглашения о реформировании украинского газового сектора. Эта договоренность позволит Киеву получить международную финансовую помощь, необходимую для обеспечения бесперебойного транзита российского природного газа в Европу, говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.
Напомним, 26 июня состоялся первый раунд технических консультаций, в ходе которого международные финансовые институты выразили готовность предоставить Украине кредит на закачку газа в подземные хранилища газа для обеспечения транзита российского газа в ЕС в зимний период в обмен на реформирование газового сектора.
После этого премьер-министр Украины Юлия Тимошенко направила письмо на имя Президента Еврокомиссии Жозе Баррозу, в котором заявила о готовности осуществить необходимые реформы.
Второй раунд консультаций состоялся в Брюсселе 17 июля. По его итогам международные финансовые институты попросили Украину назвать конкретные сроки реформ, которые Украина пообещала осуществить.
Украина обратилась в ЕС с просьбой предоставить кредит в 4,2 млрд долл. в середине июня. Европейская сторона считает, что реальная сумма кредита может составить 1,7-2 млрд. долл.