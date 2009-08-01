Пул кредиторов готов предоставить Украине 1,7 млрд долл. на оплату газа

Международный пул кредиторов готов предоставить Украине кредит на сумму до 1,7 млрд долл. на оплату российского природного газа и проведение реформ в газовом секторе страны. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

В частности, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сообщил, что готов предоставить "Нафтогазу Украины" заемные средства на сумму до 750 млн долл. - 300 млн долл. для пополнения текущего оборотного капитала компании и 450 млн долл. в 2010 году для финансирования модернизации газотранспортной системы.

В пресс-релизе ЕБРР говорится, что международные финансовые институты достигли с правительством Украины понимания относительно конкретных мер по реформированию украинского энергетического рынка и деятельности НАК "Нафтогаз Украины".

Накануне вечером Еврокомиссия сообщила, что ЕС, Украина и международные финансовые институты достигли соглашения о реформировании украинского газового сектора. Эта договоренность позволит Киеву получить международную финансовую помощь, необходимую для обеспечения бесперебойного транзита российского природного газа в Европу, говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

Напомним, 26 июня состоялся первый раунд технических консультаций, в ходе которого международные финансовые институты выразили готовность предоставить Украине кредит на закачку газа в подземные хранилища газа для обеспечения транзита российского газа в ЕС в зимний период в обмен на реформирование газового сектора.

После этого премьер-министр Украины Юлия Тимошенко направила письмо на имя Президента Еврокомиссии Жозе Баррозу, в котором заявила о готовности осуществить необходимые реформы.

Второй раунд консультаций состоялся в Брюсселе 17 июля. По его итогам международные финансовые институты попросили Украину назвать конкретные сроки реформ, которые Украина пообещала осуществить.

Украина обратилась в ЕС с просьбой предоставить кредит в 4,2 млрд долл. в середине июня. Европейская сторона считает, что реальная сумма кредита может составить 1,7-2 млрд. долл.