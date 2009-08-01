МВФ: в экономике США наметился конец резкого спада

В результате крепкой и всесторонней антикризисной политики США резкий спад американской экономики, "кажется, подходит к концу", говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ) о текущем состоянии и перспективах американской экономики. Специалисты фонда предупреждают, что восстановление будет медленным и постепенным,

"Комбинация масштабных макроэкономических стимулов и интервенций в финансовые рынки начала стабилизировать финансовые и экономические условия", однако "деловая активность остается слабой, а состояние финансового сектора напряженным", - заявляет МВФ.

По мнению МВФ, правительству и монетарным властям США необходимо продолжать подробный мониторинг банковской системы, регулярно проводить банковские стресс-тесты и в среднесрочной перспективе сформулировать стратегии выхода (exit strategies) из режима чрезвычайной поддержки экономики и финансового сектора. Расчистка балансов банков остается приоритетной задачей, также отмечает МВФ.

Ранее МВФ оценил затраты государств мира на борьбу с кризисом почти в 11 трлн долл. МВФ ожидает, что часть этих средств власти смогут получить обратно после преодоления кризиса, однако во многих странах следует ожидать увеличения бюджетного дефицита в текущем году. Так, в США, по мнению фонда, дефицит бюджета станет самым большим среди стран "Большой двадцатки" (G20) и достигнет 13,5% ВВП.