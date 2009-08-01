Баррозу доволен соглашением о реформах в газовом секторе Украины

Президент Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ удовлетворен соглашением между Украиной и международными финансовыми институциями (МФИ) о реформах в газовом секторе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в его комментарии, текст которого передан УНИАН.

«Я абсолютно удовлетворен достигнутым политическим соглашением с Украиной о реформах ее газового сектора, что открывает путь для финансового пакета, который будет предоставлен МФИ Украине», - отмечается в комментарии.

По словам Президента Еврокомиссии, соглашение должно значительно сократить риск дальнейших газовых кризисов между Украиной и Россией и, таким образом, способствовать безопасности поставок российского газа в Европу, убежден Ж.БАРРОЗУ.

Он отметил, что обязательства, взятые на себя премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, повысят прозрачность газового сектора Украины.

Президент Еврокомиссии также поблагодарил МФИ за их обязательства и гибкость в поиске решения для Украины.