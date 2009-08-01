RBS выдал 100 тыс. кредитов бизнесу в 2009 году

Royal Bank of Scotland, крупнейший банк Великобритании, контролируемый правительством, заявил, что он выдал 100 тыс. кредитов бизнесу в этом году и планирует выдать новые кредиты на сумму 9 млрд. фунтов стерлингов (15 млрд. долл.) в следующие 12 месяцев, сообщает k2kapital..

«Ранее в этом году мы объявили о серии новых инициатив, направленных на поддержку наших клиентов и экономики Великобритании», - заявил Стефан Гектор (Stephen Hector), глава банковской группы в опубликованном в субботу открытом письме клиентам. «Центральным среди них было наше обязательство по предоставлению новых кредитов на 16 млрд. фунтов стерлингов бизнесу Великобритании в следующие 12 месяцев», - добавил он.

В прошлом месяце глава банка согласился на сокращение жалования топ-менеджеров банка в размере 9,74 млн. фунтов в год после того, как инвесторы, профсоюзы и законодатели обрушились с критикой высоких зарплат служащих.

18-летний руководитель банка, жалование которого составляет 1,2 млн. фунтов стерлингов в год, продает активы и сокращает кредитование, чтобы вернуть банк к прибыльности. В прошлом году банк показал крупнейшие в британской истории убытки. В пошлом году банк сократил 12 тыс. рабочих мест.