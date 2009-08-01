Власти США закрыли еще 5 банков

14:50, 01 августа 2009
Финансы
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С начала года - 69

Банковские регуляторы США закрыли еще пять банков в связи с их финансовой несостоятельностью, число закрытых с начала 2009 года банков достигло 69, сообщает k2kapital со ссылкой на CNNMoney.

Лицензии были отозваны у банков Mutual Bank (Иллинойс), First State Bank of Altus (Оклахома), Peoples Community Bank (Огайо),  First BankAmericano (Нью-Джерси), Integrity Bank (Флорида).

Федеральная корпорация страхования депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation - FDIC) достигла соглашений с местными фининститутами о передаче им вкладов разорившихся банков.

Процедуры по санация 5 банков обойдутся FDIC в $911,7 млн. Суммарные затраты в 2009г. уже составили $15,13 млрд. В то время, как за весь прошлый год соответствующие траты  FDIC составили $17,6 млрд.

 

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