НБУ готовит реструктуризацию обязательств

Национальный банк Украины готовит постановление о возможной реструктуризации обязательств по кредитам рефинансирования, выданных Нацбанком ряду банков. Этот факт "Зеркалу недели" подтвердил исполнительный директор - директор дирекции по банковскому регулированию и надзору НБУ Василий Пасечник.

В.Пасечник уточнил, что в число первоочередников, обязательства которых перед НБУ могут подлежать реструктуризации, попадают банки, "имеющие отношение к рекапитализации" ("Укргазбанк", "Родовид", "Киев", а также "Надра", "Укрпромбанк" и "Финансы и Кредит").

"На втором этапе мы просчитаем наши возможности, в том числе и по приросту денежной массы, и примем решение в отношении других банков", - уточнил В.Пасечник.

В.Пасечник также сообщил о том, что судьба "Укрпромбанка" окончательно еще не решена.

В.Пасечник подтвердил, что НБУ выступил с предложением о переводе в "Ощадбанк" вкладчиков "Укрпромбанка" в случае отказа от рекапитализации последнего. При этом Нацбанк готов монетизировать ОВГЗ, выпускаемые для покрытия соответствующих гособязательств.

В.Пасечник заверил, что перевод вкладчиков не обязательно будет означать ликвидацию "Укрпромбанка".

"Очистив его баланс, мы получим очень привлекательное для покупки учреждение с весьма разветвленной филиальной сетью и отличной материальной базой. Думаю, что инвестор для такой структуры обязательно найдется", - отметил В.Пасечник.

По словам В.Пасечника, даже к более мелким банкам потенциальные покупатели проявляют достаточно серьезный интерес.

"В двух случаях (банки "Национальный кредит" и "Арма") уже сменились собственники, и в ближайшее время, я думаю, мы выведем оттуда временные администрации", - сообщил В.Пасечник.

В.Пасечник также пояснил, почему не используется схема возврата депозитов через кредитование Нацбанком Фонда гарантирования вкладов физлиц.

"Активы Фонда гарантирования вкладов физлиц составляют сегодня немногим более 4,5 млрд. грн., тогда как обязательства "Укрпромбанка" перед вкладчиками - около 6,8 млрд. грн. Простая арифметика показывает, что для покрытия этих обязательств и обеспечения минимальной ликвидности фонда понадобится кредит НБУ как минимум на несколько миллиардов. Этот кредит придется обслуживать, под него потребуется обеспечение, которого у Фонда гарантирования вкладов физлиц сегодня нет", - констатировал В.Пасечник.

Кроме того, по словам В.Пасечника, в соответствии с законом о гарантировании депозитов, в случае получения кредита НБУ административный совет фонда обязан ввести экстренный внеочередной сбор с коммерческих банков.

"То есть придется обложить дополнительным налогом банковскую систему, которая сегодня и так находится в далеко не лучшем состоянии", - аргументировал позицию НБУ В.Пасечник.

При этом В.Пасечник категорически отверг предположение, что решение о 100-процентной компенсации вкладов в "Укрпромбанке" (через схему с "Ощадбанком") принималось якобы под давлением высокопоставленных чиновников, вклады которых на огромные суммы зависли в учреждении (депозиты до 150 тыс.грн. в нем составляют в общей сложности 5,5 млрд.).

"В ходе проработки всевозможных схем компенсации сбережений мы проводили многочисленные консультации, в том числе и с международными финансовыми организациями. Иностранные эксперты неоднократно рекомендовали нам - и это отображено в многочисленных протоколах и меморандумам, - что мы обязаны в нынешней ситуации защитить всех вкладчиков", - подчеркнул В.Пасечник.