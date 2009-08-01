Главное на 1 августа

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Финансы

Международный пул предоставит Украине 1,7 млрд долл. кредита

Международный пул кредиторов готов предоставить Украине кредит на сумму до $1,7 млрд на оплату российского природного газа и проведение реформ в газовом секторе страны. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

В частности, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сообщил, что готов предоставить "Нафтогазу Украины" заемные средства на сумму до 750 млн долл. - 300 млн долл. для пополнения текущего оборотного капитала компании и 450 млн долл. в 2010 году для финансирования модернизации газотранспортной системы.

В пресс-релизе ЕБРР говорится, что международные финансовые институты достигли с правительством Украины понимания относительно конкретных мер по реформированию украинского энергетического рынка и деятельности НАК "Нафтогаз Украины".

Накануне вечером Еврокомиссия сообщила, что ЕС, Украина и международные финансовые институты достигли соглашения о реформировании украинского газового сектора. Эта договоренность позволит Киеву получить международную финансовую помощь, необходимую для обеспечения бесперебойного транзита российского природного газа в Европу, говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

Тимошенко просит НБУ о дополнительном выкупе ОВГЗ на 25 млрд.грн.

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО провела переговоры с НБУ о дополнительном выкупе облигаций внутреннего государственного займа на общую сумму около 25 млрд. гривен - сверх оговоренного с МВФ лимита в 44 млрд. гривен на рекапитализацию банков и уже проведенного Нацбанком выкупа гособлигаций на сумму свыше 30 млрд. гривен.

Об этом пишется в статье газеты "Зеркало недели" № 28 (756) от 1 - 7 августа 2009.

По информации источников издания, данный вопрос обсуждался во время встречи Ю.ТИМОШЕНКО с главой НБУ Владимиром СТЕЛЬМАХОМ, которая состоялась в НБУ в четверг, 30 июля.

В переговорах, по информации источников, также принимали участие директор департамента монетарной политики НБУ Наталья ГРЕБЕННИК и первый заместитель председателя Нацбанка Анатолий ШАПОВАЛОВ.

ТЭК