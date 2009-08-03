Доллар падает по отношению к евро

Курс американского доллара торгуется в районе двухнедельного минимума по отношению к евро на фоне того, что инвесторы обратили внимание на более высокодоходные виды активов в преддверии макроэкономических данных из США, сообщает k2kapital..

В частности, предполагается, что индекс деловой активности в промышленности в США в июле вырос до 46,5 пунктов, что может стать самым высоким показателем за практически целый год.

На курс американской валюты влияют заявлении бывшего главы ФРС Алана Гринспена относительно того, что "самая тяжелая рецессия экономики за последние 50 лет может подходить к концу".

Валюты большинства стран Азии демонстрируют положительную динамику после того, как на минувшей неделе стало известно, что темпы роста экономики Южной Кореи являются самыми быстрыми за последние 6 лет, а индекс деловой активности в промышленности Китая вырос до 1-летнего максимума вследствие действия стимулирующих мер.

Доллар торгуется на уровне $1,4246 за евро против $1,4257 за евро накануне вечером на торгах в Нью-Йорке. К иене американский доллар торгуется на уровне 94,74 иены/долл. против 94,68 иены/долл. накануне. К евро курс японской валюты составляет 134,96 евро против 134,99 иены/евро в предыдущую торговую сессию.