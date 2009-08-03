Латвии грозит банкротство страны

Латвия обанкротится, если Конституционный суд страны удовлетворит иск латвийских пенсионеров, которые не согласны с решением правительства о снижении пенсий, считает заместитель председателя Сейма Латвии Солвита Аболтиня.

Более 3 тыс. жителей Латвии обратились в Конституционный суд республики в связи со вступлением первого июля в силу закона, предусматривающего сокращение пенсий работающим пенсионерам на 70% и неработающим - на 10%. Необходимость этих мер объяснялась экономическим кризисом.

«Победа пенсионеров в Конституционном суде приведет к банкротству государства», - считает вице-спикер.

По словам Аболтини, если государству придется выплатить пенсионерам сокращенные пенсии, то у Латвии могут закончится деньги.

Председатель Конституционного суда Гунарс Кутрис расценил заявление Аболтини как попытку оказать давление на суд. «Подобные заявления указывают на желание политиков направить решение суда в нужное им русло», - сказал Кутрис. РИА «Новости»