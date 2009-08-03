Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что новое рефинансирование «Укрпромбанка» и банка «Надра» невозможно до реструктуризации их внешних долгов.

Об этом А.ТУРЧИНОВ сказал в интервью газете «Коммерсант-Украина» (№130 от 3 августа).

«Сложность заключается в том, что финансовые ресурсы правительства не безграничны. Проблема усугубляется и тем, что, например, у банка «Надра» огромные долги перед зарубежными кредиторами, около 1 млрд. долл., у «Укрпромбанка» – немногим меньше. И пока Нацбанк не реструктуризирует внешние долги, правительство не сможет заводить бюджетные средства в эти банки. Но это не значит, что тема вкладчиков этих и других проблемных банков будет вне нашего внимания. Думаю, мы сможем убедить НБУ активизировать работу в этом направлении», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, директор департамента внешнеэкономических связей Национального банка Украины Сергей КРУГЛИК собщил, что первые представления на рекапитализацию «Укрпромбанка» и банка «Надра» были переданы в правительство еще 17 апреля т.г., после чего они периодически обновлялись. В том числе, несколько дней назад были поданы обновленные представления на рекапитализацию банков.

Исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ заявлял о возможности перевода вкладов физических лиц из «Укрпромбанка» в один из государственных банков.

Справка УНИАН. ООО «Укрпромбанк» зарегистрировано в 1989 году.

По данным на 1 апреля активы банка составляли 9,830 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 12,986 млрд. грн., обязательства – 12,346 млрд. грн. Уставный капитал банка составляет 1,56 млн. грн.

По данным банка, его участниками являются: ООО «АВС», прямое участие – 34%, ООО «КБ Нафтовый», прямое участие – 32%, ООО «Укрпромсервис», прямое участие – 34%. Чистая прибыль ООО «Укрпромбанк» в 2008 году сократилась в 5 раз по сравнению с 2007 годом – до 17,912 млн. грн.

Первый квартал 2009 года «Укрпромбанк» закончил с убытком 4,441 млрд. грн. против прибыли 25,804 млн. грн. в первом квартале 2008 года.

C 20 января 2009 года в «Укрпромбанке» введена временная администрация Национального банка Украины.

Банк "Надра" начал свою деятельность 26 октября 1993 года.

Убыток банка «Надра» за первый квартал 2009 года составил 0,558 млрд. грн.

Активы банка на 31 марта 2009 года составили 28,074 млрд. грн., обязательства – 26,793 млрд. грн., собственный капитал – 1,281 млрд. грн., уставный капитал – 390,363 млн. грн.

По данным банка, на 1 марта 2009 года его основными акционерами являлись: Novartik Trading Limited (Кипр), прямое участие – 60,9967%, Manmade Enterprises Limited (Кипр), прямое участие – 30,7406%.

С 10 февраля 2009 года в банке «Надра» введена временная администрация Нацбанка Украины.