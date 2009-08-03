Нацбанк 5 августа проведет спецаукцион

Национальный банк Украины 5 августа проведет специальный аукцион по продаже долларов США.

Об этом говорится в сообщении НБУ, размещенном на сайте Нацбанка.

Согласно сообщению, минимальная сумма заявки - 10 тыс. долл. При этом неиспользованную по назначению валюту в сумме более 1 тыс. долл. комбанк обязан продать НБУ. Остаток валюты в сумме до 1 тыс. долл. может быть использован банком на другие цели.

Также указывается, что банкам разрешается покупать валюту для досрочного погашения клиентами задолженности по кредитным договорам.

К участию в аукционе не допускаются заявки по покупке иностранной валюты с целью выполнения обязательств поручителей по кредитным договорам, погашения задолженности по овердрафтам и погашения задолженности по договорам кредитных линий, включая проценты и другие расходы, связанные с обслуживанием этой задолженности. Последнее ограничение не относится к договорам об открытии необновляемой кредитной линии в случае, если последний транш по ней предоставлен до 15 октября 2008 г., сказано в сообщении НБУ.

Банки обязаны привлечь от клиентов денежное обеспечение в национальной валюте до проведения валютного аукциона. Покупка иностранной валюты за счет собственных средств банков не допускается.

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля 2009 г. Нацбанк Украины начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, взятым в валюте.

Банки должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Национального банка Украины, по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2% от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.

Операции по погашению задолженности клиентов по кредитам через текущие счета, открытие текущих счетов клиентам и проведение расчетных операций для обеспечения процедуры погашения задолженности клиентов по кредитным договорам за счет иностранной валюты, купленной на валютном аукционе, осуществляются исключительно на бесплатной основе.