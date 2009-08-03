«Родовид Банк» начал выдавать депозитные вклады

В «Родовид Банке» сегодня начали выдавать депозитные вклады клиентам, под отделениями в Киеве образовались толпы, передает корреспондент УНИАН.

Представители банка формируют списки вкладчиков и назначают день и время получения депозитов, однако многие клиенты остаются ждать под отделениями возможности забрать вложенные средства, не дожидаясь оговоренного срока.

Как сообщил УНИАН представитель отделения «Родовид Банка» по ул. П. Сагайдачного, 17, вышедший для формирования списка вкладчиков, депозиты выдают в полном объеме, учитывая проценты по ним, однако забрать вклад досрочно пока нельзя.

Взять комментарии в пресс-службе банка на данный момент не удалось.

Как сообщал УНИАН, с 3 августа все вкладчики «Родовид Банка» будут иметь свободный доступ к своим вкладам. Об этом заявила 31 июля премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО. Она также сообщила, что будут начислены все проценты по вкладам и в понедельник, 3 августа, эти суммы также будут доступны вкладчикам.

«Все банкоматы, которые есть, - 226 банкоматов у банка и плюс все банкоматы, которые использует банк - они будут открыты с понедельника для снятия денег без ограничения и лимитов… Можно будет снять столько, сколько вы захотите», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, она подчеркнула, что деньги можно будет снять во всех отделениях банка.

Справка УНИАН. ОАО «Родовид Банк» зарегистрировано в 1990 году.

Активы банка на 1 июля 2009 года составляли 8,730 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 8,827 млрд. грн., обязательства - 8,942 млрд. грн. Уставный капитал банка - 783 тыс. грн., собственный капитал «минус» 211,802 млн. грн.

По итогам первого квартала 2009 года чистая прибыль «Родовид Банка» составила 1,529 млн. грн.

«Родовид Банк» закончил І полугодие с убытком 1,51 млрд. грн. против 54,9 млн. грн. прибыли годом ранее.

По данным банка, на 1 апреля 2009 г. основным его акционером являлось ООО «РБ Капитал-Групп», которое владело 76,7798% акций.

В середине июля Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9721% (1 560 286 111 шт.) акций банка.