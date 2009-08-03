S&P изменила прогноз по рейтингам Крыма и пяти городов

Сегодня рейтинговая служба Standard & Poor’s пересмотрела прогнозы по рейтингам Автономной Республики Крым, Днепропетровска, Луганска, Ивано-Франковска, Одессы и Львова.

Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, данное рейтинговое действие обусловлено пересмотром прогноза по суверенным рейтингам Украины с «Негативного» на «Позитивный», отражающим прогресс в реализации структурных реформ в бюджетном и финансовом секторах в соответствии с условиями программы Международного валютного фонда (МВФ) о предоставлении Украине стабилизационного кредита.

При этом сообщается, что прогноз по рейтингам Киева остается «Негативным».

Рейтинги по обязательствам в национальной и иностранной валюте, а также по национальной шкале семи региональных и местных органов власти Украины были подтверждены.

«Рейтинги отражают очень высокую зависимость РМОВ (региональных местных органов власти – УНИАН) от решений суверенного правительства в отношении их доходных и расходных полномочий, а также подверженность РМОВ рискам, связанным с перечислениями из центрального бюджета и казначейскими ссудами для поддержания ликвидности», - отметил кредитный аналитик Standard & Poor’s Борис КОПЕЙКИН.

Прогнозы по рейтингам Автономной Республики Крым, городов Днепропетровска, Луганска и Ивано-Франковска, имеющих нулевой или умеренный уровень долга и расходов на его обслуживание в 2009-2010 гг., пересмотрены на «Позитивные».

Прогнозы по рейтингам РМОВ, проводящих более агрессивную долговую политику, в том числе по рейтингам Одессы, прямой долг которой подвержен валютному риску, и Львова, который имеет агрессивные планы наращивания долга в национальной валюте (гривне) в целях подготовки к чемпионату Евро-2012, пересмотрены до уровня «Развивающийся».

Прогноз «Негативный» по рейтингам Киева отражает структуру долга с высоким уровнем риска, слабые показатели ликвидности и снижение бюджетных показателей.

«В нашем рейтинговом сценарии для Киева учитываются ожидания того, что центральное правительство предоставит городу своевременную и достаточную поддержку для пролонгирования, рефинансирования или погашения кредита в размере 750 млн. грн. сроком погашения в декабре 2009 г.» - говорится в сообщении S&Р.

Как сообщал УНИАН, рейтинговая служба Standard & Poor’s пересмотрела прогноз по суверенным кредитным рейтингам Украины с «Негативного» на «Позитивный».

В то же время подтверждены долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги Украины: по обязательствам в иностранной валюте — на уровне «CCC+/С»; по обязательствам в национальной валюте — на уровне «В-/С». Кроме того, подтвержден рейтинг по национальной шкале — на уровне «uaBBB».