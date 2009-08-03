13% к таможенной пошлине нужно отменить

Генеральный Совет Всемирной организации торговли утвердил отчет Комитета по ограничениям платежного баланса ВТО от 26 июня 2009 года, согласно которому введение в Украине 13-процентной надбавки к таможенной пошлине не может быть оправдано ухудшениям платежного баланса и противоречит правилам ВТО.

О принятии такого решения Генсоветом ВТО 28 июля УНИАН сообщил заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ.

Он отметил, что решение Генсовета ВТО обязательно для выполнения всеми странами-членами организации.

«Решения Генсовета обязательно для выполнения странами-членами, поэтому мы будем выполнять это решение с учетом того, что есть отчет Комитета, в котором написано, что мы обязались до 7 сентября эти меры, которые применяются по отношению к экспортируемым холодильникам и автомобилям, отменить», - сказал В.ПЯТНИЦКИЙ.

Тем временем, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект народного депутата Сергея ТЕРЕХИНА №4767, которым предлагается продлить действие 13% надбавки к пошлине на импорт до 12 месяцев.

Справка УНИАН. С 6 марта вступил в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом», которым была введена 13% надбавка к таможенным ставкам ввозной пошлины.

Законом было предусмотрено введение сроком на 6 месяцев временной надбавки в размере 13% к действующим ставкам ввозной пошлины.

18 марта т.г. Кабмин отменил действие 13% надбавки к ставкам ввозных пошлин при импорте всех товаров, кроме автомобилей и холодильников, и одобрил законопроект, которым действие этой надбавки, введенной с 6 марта, отменяется вообще. По заявлению премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО, действие 13% надбавки нарушает требования ВТО и может вызвать ответные меры со стороны импортеров украинской продукции.