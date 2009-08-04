Эксперт: курс гривни будет оставаться нестабильным

Президент Ющенко потребовал от Нацбанка устранения "значительной угрозы" стабильности гривни. Однако курс национальной валюты будет оставаться нестабильным до "выздоровления" украинской экономики, считает экономист Игорь Бураковский.

Невыполнение банками обязательств перед вкладчиками подрывает доверие к банковской системе. А доверие граждан к гривне является основой для преодоления кризиса и возобновления экономического роста, отметил Виктор Ющенко. Несмотря на кратковременный характер нынешнего прыжка курса гривни была перейдена психологически важная черта - восемь гривен за доллар, сказал в интервью "Немецкой волне" директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

По его мнению, причин было несколько. Среди них – ожидание покупки значительных объемов валюты "Нафтогазом" для расчетов с Газпромом, а также коммерческими банками и компаниями для обслуживания внешних корпоративных долгов. А также кратковременная паника на рынке и валютные спекуляции.

"Ситуация на валютном рынке и в экономике Украины еще не является стабильной. Это значит, что мы и дальше можем ожидать определенных скачков курса валюты", - говорит Бураковский. Экономист предостерег от увеличения денежной массы, поскольку ресурс этого инструмента, по его мнению, уже исчерпан. Чтобы предупредить последующие скачки курса гривни он посоветовал вести "чрезвычайно осторожную фискальную и денежную политику". Бураковский напомнил, что объемы валюты, которые поступают в Украину значительно сократились, а экспортеры используют все законные основания, чтобы не продавать часть своей валютной выручки.