Доллар снова подорожал

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,92 грн./долл., продают – по 8,02 грн./долл. (курс незначительно повысился, по сравнению с 3 августа).

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,85-7,96 грн./долл., по продаже – 7,97-8,08 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 1,1%, по сравнению с 3 августа и составляет 11,29 грн./евро, продажи – на 0,9%, до 11,56 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,00-11,40 грн./евро, по продаже – в пределах 11,33-11,80 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 3 августа, повысился на 0,8% и составляет в среднем 0,2390 грн./рубль, курс продажи – на 0,3%, до 0,2564 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,253 грн./рубль, по продаже – 0,25-0,265 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет сегодня 7,92 грн./долл., продажи – 8,01 грн./долл. Курс незначительно повысился со вчерашнего дня. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,85-7,95 грн./долл., по продаже – 7,99-8,08 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 1,1%, по сравнению с 3 августа, и составляет 11,32 грн./евро, продажи – на 0,7%, до 11,55 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,00-11,40 грн./евро, по продаже – в пределах 11,47-11,80 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 4 августа, повысился на 1,4% и составляет в среднем 0,2368 грн./рубль, курс продажи – немного снизился, до 0,2579 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,248 грн./рубль, по продаже – 0,252-0,26 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Правэкс-Банк»: доллар США – 7,85/8,03 грн., евро – 11,20/11,60 грн., рубль – 0,21/0,255 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,85/8,05 грн., евро – 11,00/11,80 грн., рубль – 0,24/0,26 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 7,80/7,90 грн., евро – 11,10/11,35 грн., рубль – 0,245/0,255 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 4 августа, составляет: гривни к доллару США – 7,6865, к евро – 10,994001, к российскому рублю – 0,24603.