«Оранта» получила 70,8 млн. грн. убытка

Национальная акционерная страховая компания (НАСК) «Оранта» по итогам первого полугодия 2009 года получила убыток 70,777 млн. грн. против 15,973 млн. грн. убытка за аналогичный период 2008 года.

Об этом говорится в сообщении компании, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно сообщению, собственный капитал компании за апрель-июнь т.г. уменьшился на 18% – до 337,398 млн. грн., уставный фонд на 1 июля 2009 года составлял 175,032 млн. грн.

Страховые резервы компании во втором квартале уменьшились на 7,2% – до 376,771 млн. грн.

Справка УНИАН. НАСК «Оранта» основана 25 ноября 1921 года. До 1993 года компания носила название «Укргосстрах». Компания имеет более 800 структурных подразделений во всех регионах страны.

Общий сбор страховых платежей компании по итогам первого полугодия 2009 года составил 371 млн. грн., страховые выплаты – 170 млн. грн.

НАСК «Оранта» по итогам первого квартала 2009 года получила убыток 49,749 млн. грн.

На 15 июня основными акционерами (владеют более 10% акций) НАСК «Оранта» являлись Colorino Trading Ltd (Кипр) – 24,9862%, Saleta Ltd (Кипр) – 24,9858%, АО «Дочерняя организация АО «Банк ТуранАлем» АО «ТуранАлем Секюритис» - 21,1614%, АО «БТА ТуранАлем» (Казахстан) – 14,0109%.