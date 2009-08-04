Экономист: кризис закончится в этом году

Экономист Нуриэль РУБИНИ, предсказавший мировой финансовый кризис, прогнозирует его завершение в 2009 году.

Об этом сообщает российская газета «Взгляд» со ссылкой на агентство Bloomberg.

«Сейчас в конце тоннеля виден свет. Но не думаю, что рецессия будет преодолена до конца года», - сказал Н.РУБИНИ.

По его мнению, ВВП США спустя два года может увеличиться примерно на 1%.

Справка УНИАН. Н.РУБИНИ считается первым специалистом, предсказавшим мировой финансовый кризис. В сентябре 2006 года, выступая на семинаре МВФ, он напророчил обвал на рынке недвижимости США, кризис в ипотечном секторе и мировой финансовой системе.