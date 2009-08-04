Национальный банк Украины (НБУ) отмечает увеличение плановых платежей отечественных предприятий и банков по их внешним долговым обязательствам в июле.

Об этом сказано в сообщении НБУ, размещенном на его официальном сайте.

Сообщается, что объемы поступлений инвалюты по внешним кредитным соглашениям остались практически без изменений, что повлекло увеличение чистого валютного спроса на межбанковском рынке. «Спрос нивелировался преимущественно валютными интервенциями Нацбанка и курсовыми колебаниями гривни. Чистый валютный спрос по внешнеторговым операциям при этом оставался минимальным», - сказано в сообщении НБУ.

Курс гривни к доллару США на межбанковском рынке снизился с начала месяца на 2,3% (до 7,8554 грн./долл. США). Соответственно, изменился и официальный курс гривни: к доллару США он снизился на 0,89% (до 7,698 грн./долл. США), а к евро - на 0,58% (до 10,818 грн./евро). Относительно же российского рубля гривня укрепилась на 1,14% (до 2,424грн./10 рублей).

На наличном рынке гривня обесценилась относительно доллара США в июле на 4% (до 8,0436 грн./долл. США).

«Однако активизация валютных интервенций НБУ, включая продажу им иностранной валюты для проведения банками валютно-обменных операций, позволила существенно снизить курсовое напряжение на наличном сегменте», - отмечается в сообщении. Благодаря этому уже в начале августа наблюдалось снижение котировок наличного доллара США, считают в Нацбанке.

В июле НБУ также провел десять целевых аукционов по продаже иностранной валюты для удовлетворения потребностей клиентов банков–физических лиц с целью погашения ими задолженности по валютным кредитам. На аукционах было продано 76,68 млн. долл. (в эквиваленте), против 8,39 млн. долл. США в июне.