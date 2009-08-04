Банк "Золотые ворота" сократил прибыль втрое

АКБ "Золотые ворота" (г. Харьков) в I полугодии снизил полученную прибыль втрое - до 0,89 млн. грн. ( в первом полугодии 2008 г. - с 3,001 млн. грн.).

Об этом говорится в сообщении банка, переданном агентству УНИАН.

Активы банка по состоянию на 1 июля составили 924,719 млн. грн. (на 1 июля 2008 г. - 1011,996 млн. грн.), в т.ч. кредиты и задолженность юридических лиц – 353,321 млн. грн., физических – 477,987 млн. грн. Обязательства банка составили 809,660 млн. грн. (896,547 млн. грн.), в т.ч. средства юрлиц - 252,778 млн. грн., средства физлиц - 445,161 млн. грн. Собственный капитал банка - 115,059 млн. грн., регулятивный - 112,510 млн. грн. Адекватность регулятивного капитала - 16,24%, текущая ликвидность - 59,38 %, рентабельность активов - 0,19%.

Справка УНИАН. Банк «Золотые ворота» зарегистрирован в августе 1993 г. Прибыль за 2008 г. составила 2,439 млн. грн. Прибыль за І квартал 2009 г.: 0,61 млн. грн. Уставный фонд составляет 111,240 млн. грн. Крупнейшими акционерами банка являются Яков КУЗНЕЦОВ (27,72%), Григорий СОЛОМАНИН (10,82%), Вадим ВИШНЕВСКИЙ (13,46%), Евгений ЧЕРНЯК (10,28%) и ОАО "Финантек" (12,36%).