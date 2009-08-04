«Родовид Банк» по-новому управляет очередями вкладчиков

В «Родовид Банке» внедрена и круглосуточно работает система электронного управления очередями вкладчиков, которая регистрирует клиентов банка для получения ими депозитов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе банка, зарегистрироваться в электронной очереди можно по телефонам: 8 800 50 8888 0 или 8 044 200 10 90 (звонки со стационарных телефонов бесплатны по всей Украине).

Кроме того, зарегистрироваться для получения своего депозитного вклада клиенты могут через сайт банка или непосредственно в отделениях.

В пресс-службе банка также сообщили, что выдача депозитов будет происходить поэтапно: в первую очередь, вклады получат люди преклонного возраста (старше 70 лет), лица, которым требуются средства на лечение и после смерти родных. После этого выплаты по депозитам смогут получить все остальные вкладчики банка. «Получить денежные средства можно в любом отделении или через сеть банкоматов «Родовид Банка» и банков-партнеров», - сказано в сообщении пресс-службы банка.

Как сообщал УНИАН, с 3 августа «Родовид Банке» начал выдавать депозитные вклады клиентам. Представители банка формируют списки вкладчиков и назначают день и время получения депозитов, однако многие клиенты остаются ждать под отделениями возможности забрать вложенные средства, не дожидаясь оговоренного срока.

Справка УНИАН. ОАО «Родовид Банк» зарегистрировано в 1990 году.

Активы банка на 1 июля 2009 года составляли 8,730 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 8,827 млрд. грн., обязательства - 8,942 млрд. грн. Уставный капитал банка - 783 тыс. грн., собственный капитал «минус» 211,802 млн. грн.

По итогам первого квартала 2009 года чистая прибыль «Родовид Банка» составила 1,529 млн. грн.

«Родовид Банк» закончил І полугодие с убытком 1,51 млрд. грн. против 54,9 млн. грн. прибыли годом ранее.

По данным банка, на 1 апреля 2009 г. основным его акционером являлось ООО «РБ Капитал-Групп», которое владело 76,7798% акций.

В середине июля Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9721% (1 560 286 111 шт.) акций банка.