Госказначейство: Доходы бюджета в январе-июле - 103,6% от плана

Доходы Государственного бюджета Украины (с учетом возмещения НДС и без учета собственных поступлений бюджетных учреждений) в январе-июле т.г. составили 103,7 млрд. грн. или 103,6% плановых показателей на данный период.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня журналистам председатель Государственного казначейства Украины Татьяна СЛЮЗ.

По ее словам, в частности, в общий фонд Госбюджета за семь месяцев текущего года мобилизированы 83,2 млрд. грн. или 100,2% от плана. В специальный фонд – 20,5 млрд. грн. или 121,3% от плана.

В июле доходы Госбюджета составили 13,2 млрд. грн. или 100,2% от плана, в том числе в общий фонд мобилизировано 11,3 млрд. грн. или 100,3% от плана.

По данным Госказначейства, в январе-июле т.г. из Госбюджета возмещено НДС на 18,9 млрд. грн., что составляет 100,5% от плана на январь-июль, в том числе в июле возмещено 3,378 млрд. грн. или 102,7% от плана.

Справка УНИАН. На 2009 год доходы Государственного бюджета Украины установлены на уровне 238,931 млрд. грн. (в том числе, общего фонда – 183,698 млрд. грн.), расходы – 267,32 млрд. грн. (в том числе, общего фонда – 193,285 млрд. грн.). Это предусмотрено в Законе «О Государственном бюджете Украины на 2009 год», обнародованном в официальной прессе.

Предельный размер дефицита Госбюджета установлен на уровне 31,105 млрд. грн., в том числе, дефицит общего фонда – 9,170 млрд. грн. Предельный размер государственного долга Украины на 31 декабря 2009 года установлен на уровне 192,924 млрд. грн. (на 31 декабря 2008 года этот показатель был запланирован на уровне 89,138 млрд. грн.).

Бюджет рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей на 2009 год: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.