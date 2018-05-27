Депозиты населения: доверяем, но не всем...

Итоги работы коммерческих банков за второй квартал этого года оказались крайне поучительными, как для банков, та и для их клиентов. Ответ на вечный вопрос современности: «Доверяет ли население украинским банкам?» приобрел математическое воплощение, которое более, чем объективно показало, что население банкам доверяет, но далеко не всем и далеко не безоговорочно.

По итогам работы банковского сектора за второй квартал 2009 года, согласно информации НБУ, общий объем депозитов физических лиц вырос на 3,9% по сравнению с первым кварталом. Самым большим доверием у населения продолжают пользоваться самые крупные банки Украины. Поэтому самый мощный рост депозитов наблюдался по банкам первой группы, которая объединяет крупнейшие банки Украины. Общий объем остатков по депозитным счетам физических лиц в банках этой группы увеличился на 6,1% за второй квартал по сравнению с первым кварталом 2009 года, в то время, как по другим группам банков этот рост не превышал полпроцента (см. ниже таблицу). Лидером роста сумм депозитов физических лиц среди банков первой группы оказался «Альфа-Банк Украина». Во многом это связано, с тем, что этот банк привлекает деньги населения по одним из самых высоких ставок среди этой группы банков. За второй квартал в «Альфа-Банке» сумма депозитов, привлеченных от населения выросла более, чем на 20%, по сравнению с первым кварталом. Удачно привлекали депозиты от населения и банки «Форум» (рост – 16,3%), и Укрсиббанк (рост – 13,8%).

Отток депозитов «в минус» по первой группе банков зафиксирован в семи банках, что в принципе можно считать позитивом (всего в группе 18 банков). Судя по цифрам, банк «Финансы и кредит» начал терять популярность у населения, которое за второй квартал изъяло денег в банке на сумму более 825 млн. грн (или – 20,4%). Причем, такая вот неудача по оттоку денег населения, среди крупнейших банков, затронула только банк «Финансы и кредит» и банки с временной администрацией. И хотя в банке «Финансы и кредит» не была введена временная администрация, темп оттока денег населения в этом банке оказался несколько выше, чем в том же «Укргазбанке», где временная администрация была введена в июне с.г. («Укргазбанк», в котором отток депозитов составил 18,4%, идет сразу вслед за «Финиками»).

Деньги на «коротком поводке»

Впрочем, сам по себе абсолютный рост объемов депозитов мало, что показывает, более интересно проанализировать, как банки привлекали эти депозиты. В условиях кризиса, фактически все банки начали отдавать предпочтение привлечению депозитов до востребования («короткие деньги»). Поэтому и прирост остатков по депозитным счетам населения до востребования в этой группе банков, по итогам второго квартала с.г. в сравнении с первым, составил 21,6%.

Лидером по привлечению «коротких денег» оказался «Сведбанк», в котором рост депозитов превысил 110%. Почетное второе место по привлечению депозитов населения до востребования занимает «ВТБ Банк» (рост – 35,8%) , который в последнее время очень активно наращивает свой депозитный портфель. А вот третье место по темпам прироста объемов депозитов населения до востребования занял «Укрсиббанк» (рост – 26,2%). Успехами в привлечении «коротких денег» от населения во многом можно объяснить успехи Укрсиба по наращиванию общего портфеля депозитов населения. И как результат, по итогам второго квартала, он стал лидером по объемам депозитов до востребования в своем общей структуре депозитов населения. В Укрсиббанке на конец второго квартала доля депозитов до востребования составляла более 55% от общего привлеченных объема депозитов населения. Хорошо это или плохо - судить сложно. С одной, стороны, депозиты до востребования позволяют обеспечить привлечение относительно дешевых денег и, в случае снижения стоимости денег на рынке, можно оперативно снизить стоимость обслуживания депозитов. Но, с другой стороны, наличие столь большей доли депозитов до востребования не позволяет реально использовать эти деньги для кредитования экономики. Такие деньги на счетах физических лиц до востребования, можно реально использовать, скорее, только для валютных операций, чем для кредитования экономики. Впрочем, из 18 банков, позитивный темп прироста коротких денег показало только 6 банков. В остальных «короткие деньги» утекают, причем в четырех отток превышает 20%.

Гривневые депозиты перетекают в валютные…

Увлечение валютными операциями сказывается и на структуре депозитов населения в разрезе валют. Тенденция замены гривневых депозитов продолжается, а в условиях валютной нестабильности еще долго будет влиять на инвестиционные настроения населения. В этих условиях, банки вынуждены больше внимания уделять привлечению валютных депозитов. Лидером по наращиванию валютных депозитов по группе крупнейших банков во втором квартале этого года оказался ВТБ банк. За прошедший квартал прирост валютных депозитов населения в его портфели составил 18,7%. Активно привлекал валютные депозиты и «ОТП банк» - прирост во втором квартале составил 17%. И в первом, и во втором квартале «ОТП банк» является лидером по привлечению валютных депозитов в структуре депозитного портфеля физических лиц. По итогам второго квартала, доля валютных депозитов среди депозитов населения в ОТП банк составляет почти 80%. Прослеживается четка ориентация этого банка только на валютные пассивы, возможно это связано с политикой его зарубежных владельцев, которые не очень доверяют гривне, как базе для пассива банка. Третье место в этой группе банков, по приросту валютных депозитов за второй квартал занял опять таки «Укрсиббанк» - прирост валютных депозитов составил 15,8%. И хотя доля валютных депозитов в его структуре депозитного портфеля населения меньше, чем в ОТП банке, но превышает 60%. С какой целью Укрсиббанк привлекает «короткие деньги» населения в валюте понять сложно. Возможно, это вызвано потребностью сбалансировать валютный кредитный портфель банка, или банк испытывает большую потребность в валютных ресурсах для расчетов с нерезидентами. В любом случае, население активно доверяет "Укрсиббанку", так как прирост остатков по депозитному портфелю говорит сам за себя. Самый высокий показатель оттока валютных средств населения за второй квартала по этой группе банков – более 20% - показали банк «Финансы и кредит» и «Укргазбанк». По итогам второго квартал портфель валютных депозитов населения банка «Финансы и кредит» уменьшился на 23,5%, «Укргазбанке» - на 21,5%. Всего из 18 банков первой группы отток депозитов зафиксирован в 8 банках.

Если подвести общий итог - привлечение депозитов населения по этой группе банков, то лидером по объемам привлеченных денег населения остается «Приватбанк». И в первом, и во втором квартале на долю "Приватбанка" приходится более 22% из общего объема депозитов населения по этой группе банков. На втором и третьем месте были и остаются «Райффайзен банк Аваль» и «Ощадбанк Украины».

Виктория Кернеш, аналитик ИФ «Интерфон», к.т.н. (для УНИАН)

*** В ближайшее время читайте на сайте УНИАН-Экономика продолжение материала - о "депозитных" итогах работы крупных и средних банков в первом полугодии.

Група 1 / НАЗВАНИЕ БАНКА Темп прироста всего депозитов населения за 2 кв. к 1 кв. 2009* Темп прироста депозитов населения до востребования за 2 кв. к 1 кв. 2009 Темп прироста валютных депозитов населения за 2 кв. к 1 кв. 2009 ПРИВАТБАНК 0,4% 15,6% -2,2% РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 0,7% -5,5% 3,1% УКРЕКСІМБАНК -0,7% 2,3% 1,5% ОЩАДБАНК 4,9% -6,0% 8,1% УКРСИББАНК 13,8% 26,2% 15,8% УКРСОЦБАНК 0,3% -7,0% -0,3% АЛЬФА-БАНК 20,2% -18,6% 11,6% ОТП БАНК 11,3% -12,3% 17,0% ПРОМІНВЕСТБАНК -0,9% -0,5% -2,0% ВТБ БАНК 14,0% 35,8% 18,7% "НАДРА" -8,9% -26,0% -7,0% "ФОРУМ" 16,3% -22,1% 13,5% ПУМБ -1,9% -3,4% -1,2% ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ -20,4% -21,8% -23,5% БРОКБІЗНЕСБАНК 1,8% 5,2% 4,0% СВЕДБАНК 2,9% 110,7% 4,9% УКРГАЗБАНК -18,4% -4,4% -21,5% УКРПРОМБАНК -6,8% -36,5% -7,4% Усього по групі 1 6,1% 21,6% 5,5%

* при расчете темпов прироста учитывалась доля депозитов конкретного банка в общем портфеле депозитов по группе банков

