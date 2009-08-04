Вкладчикам «Родовид-банка» выплачено 29 млн. грн.

Вкладчикам «Родовид-банка» на сегодняшний день выплачено 29 млн. грн., из которых на 10 млн. грн. были переоформлены новые депозиты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель правления «Родовид-банка» Сергей ЩЕРБИНА во вторник.

По его словам, не удалось избежать очередей, поскольку многие отделения банка были закрыты. В связи с этим в ближайшее время банк намерен возобновить работу еще двух отделений в Киеве.

С.ЩЕРБИНА сообщил, что выплачиваются как гривневые, так и валютные вклады. Валюту банк покупает на межбанке.