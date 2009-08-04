МинАП: В 1-м полугодии госпрограммы в АПК профинансированы на 87%

В первом полугодии 2009 г. государственные программы в агропромышленном комплексе профинансированы на 87%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге в Киеве заместитель министра аграрной политики Украины Роман ШМИДТ.

«Из предусмотренных ассигнований за счет общего фонда Госбюджета за первое полугодие т.г. на поддержку развития предприятий агропромышленного комплекса в объеме 731 млн. грн. профинансировано 638 млн. грн., что составляет 87% плана», - сказал он.

По словам замминистра, средства направлены, в первую очередь, на погашение кредиторской задолженности за прошлый год, на удешевление стоимости кредитов – 188 млн. грн., доплату за реализованный молодняк КРС, свиней и птицы – 165 млн. грн., компенсацию электроэнергии, использованной для полива сельхозкультур на орошаемых землях – 13,5 млн. грн., на селекцию в растениеводстве – 5,4 млн. грн., на поддержку производства продукции животноводства: дотация за поголовье КРС мясного направления – 26,3 млн. грн., экологически чистое молоко – 5,6 млн. грн., проведение идентификации животных – 10 млн. грн. и т.д.

Р.ШМИДТ добавил, что в первом полугодии произошла задержка по финансированию других бюджетных программ, в частности, льготного кредитования индивидуальных сельских застройщиков.