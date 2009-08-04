Fitch подтвердило рейтинг России на уровне "ВВВ"

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило во вторник долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной и иностранной валютах России на уровне "ВВВ", прогноз - "негативный", передает РИА Новости со ссылкой на сообщение агентства.

"Глобальный финансовый кризис сурово повлиял на российскую экономику... Несмотря на признаки экономической и финансовой стабилизации, появившиеся в России в марте, риски ухудшения кредитоспособности остаются высокими", - говорится в сообщении.

От длительности и глубины рецессии будет зависеть качество банковских активов в России, состояние государственных финансов и, возможно, сила давления на российские власти, отмечает агентство. Fitch считает, что именно банковский сектор вносит наибольший негативный вклад кредитоспособность страны.

Агентство прогнозирует увеличение просроченной задолженности до 25% всех кредитов к концу 2009 года, что потребует докапитализации банков не менее чем на 22 миллиарда долларов.

Fitch 4 февраля понизило суверенный рейтинг РФ до "ВВВ"с "ВВВ+". Тогда агентство прогнозировало нулевое изменение ВВП в 2009 году. Сейчас оно предполагает, что ВВП страны снизится на 7,0% в текущем году. Ухудшенный прогноз Fitch все же лучше официального мнения Минэкономразвития (минус 8,5%). Кроме того, Fitch прогнозирует размер дефицита федерального бюджета 2009 года на уровне 8,5% ВВП.