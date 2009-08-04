Кабмин выделит аграриям еще 275 млн. грн.

УНИАН. Кабинет министров Украины намерен выделить дополнительно 275 млн. грн. для агропромышленного комплекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге в Киеве заместитель министра аграрной политики Украины Роман ШМИДТ.

«В ближайшее время будет принято распоряжение о выделении дополнительно 275 млн. грн., из них на возвратной основе - 205 млн. грн.», - сообщил Р.ШМИДТ.

По его словам, данные средства будут направлены на следующие программы: финансовая поддержка предприятий АПК через механизм удешевления кредитов – 115 млн. грн., поддержка производства продукции животноводства – 20 млн. грн., господдержка сельскохозяйственной обслуживающей кооперации – 35 млн. грн. и 70 млн. грн. для кредитования фермерских хозяйств на возвратной основе.

Напомним, по информации Минагрополитики, в первом полугодии т.г. государственные программы в агропромышленном комплексе профинансированы на 87%. Из предусмотренных 731 млн. грн. ассигнований за счет общего фонда госбюджета в первом полугодии т.г. на поддержку развития предприятий агропромышленного комплекса профинансировано 638 млн. грн.