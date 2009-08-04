Миссия МВФ посетит Белоруссию в середине августа

Белоруссия в середине августа ждет визит миссии Международного валютного фонда (МВФ) для переговоров, по итогам которых Минск рассчитывает получить третий транш кредита на сумму около $679 миллионов, сказал журналистам первый зампред Нацбанка Павел Каллаур. Об этом сообщает Рейтер

МВФ сотрудничает с пострадавшей от глобального кризиса Белоруссией по программе stand-by общей стоимостью $3,5 миллиарда.

Белоруссия с начала года получила от МВФ два транша кредита на сумму около $1,5 миллиарда и до лета следующего года рассчитывает получить еще три транша по $679 миллионов каждый.

"Мы готовимся, максимально стараемся соблюдать принятые обязательства. Однако возникают ситуации, которые не всегда прогнозируются... Могут возникнуть вопросы, связанные с тем, насколько выполнены те или иные качественные показатели", - сказал Каллаур.

МВФ, увеличивший в июле кредитование Белоруссии на $1,0 миллиард, в последнее время регулярно хвалит экономическую политику, которую проводят белорусские власти. Фонд одобрил девальвацию белорусского рубля в начале года, расширение коридора колебаний курса и ужесточение бюджетной политики.