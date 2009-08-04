ФГИ: ОПЗ перестал быть «курицей, несущей золотые яйца»

На сегодняшний день Одесский припортовый завод (ОПЗ), к сожалению, перестал быть так называемой курицей, несущей золотые яйца.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил исполняющий обязанности председателя Фонда государственного имущества Украины Дмитрий ПАРФЕНЕНКО сегодня в ходе Интернет-конференции на портале ЛІГА.net.

По его словам, из-за объективной высокой цены на природный газ, который является основным сырьем в работе этого предприятия, ОПЗ в текущем году стал убыточным. «В связи с этим актуальным является вопрос привлечения эффективного инвестора, который путем поставки природного газа по экономически обоснованным ценам сможет обеспечить прибыльную работу Одесского припортового завода», - считает Д.ПАРФЕНЕНКО. А вместе с тем – и гарантировать социальные стандарты трудовому коллективу ОПЗ, как это предусмотрено условиями продажи, добавил он.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) 15 июля т.г. объявил конкурс по продаже 99,567% государственного пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод». Согласно сообщению, начальная цена пакета составляет 4 млрд. грн. Конкурс состоится через 75 дней после его объявления.

Напомним, конкурс по продаже 99,52% акций Одесского припортового завода ранее планировали провести 20 мая 2008 года. Однако Совет национальной безопасности и обороны Украины 16 мая 2008 г. запретил правительству и Фонду государственного имущества Украины осуществлять приватизацию государственных пакетов акций энергокомпаний, Одесского припортового завода и некоторых других предприятий. Решение СНБО было введено в действие указом Президента.

7 июля 2008 года В.ЮЩЕНКО своим указом снова приостановил действие распоряжения Кабмина о приватизации Одесского припортового завода.

В ноябре 2008 г. В.ЮЩЕНКО признал утратившим силу свой указ от 7 июля.