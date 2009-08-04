Рубль снизился к бивалютной корзине на 8 коп.

Курс рубля к бивалютной корзине и евро снизился во вторник из-за коррекции на рынке нефти и сомнений по поводу дальнейшей динамики котировок "черного золота", сообщает Рейтер.

Котировки рубля к бивалютной корзине ($0,55 и 0,45 евро) по итогам торгов на ММВБ снизились по сравнению с закрытием торгов накануне на 8 копеек до 37,23 рубля, изменяясь в ходе дня в пределах от 37,06 до 37,38 рубля.

К евро в секции с расчетами "завтра" на ММВБ рубль опустился до 44,75 рубля с 44,51 рубля при закрытии вчерашних торгов, но вырос к доллару примерно на 6 копеек до 31,05 рубля.

По словам Михаила Сполохова из Номос-Банка, сегодня на рынке преобладала покупка валюты, возможно, связанная с коррекцией цен на нефть, и динамика курсов в основном определялась клиентскими заявками.

Дилер крупного российского банка сообщил, что основными покупателями в настоящее время выступают нерезиденты.

Нефтяные котировки показывали негативную динамику во вторник после трех дней уверенного роста, что могло быть обусловлено фиксацией прибыли, а также опасениями по поводу высоких запасов "черного золота" в США. Российский сорт нефти Urals подешевел примерно на $0,3, опустившись ниже отметки $72 за баррель.

Давление на рубль оказывают сомнения по поводу дальнейшего разворота событий на сырьевых рынках, где цены на нефть приблизились к самым высоким уровням этого года в районе $73-74 за баррель.

"Сравнительно умеренная реакция корзины на мировой рыночный оптимизм связана с тем, что "рублевые" инвесторы ждут тестирования нефтью максимума текущего года в области $73 за баррель, что вполне логично может стать серьезным "сопротивлением", и до исхода этого "штурма" агрессивно открываться против иностранной валюты никто не рискует", - считает Дмитрий Харлампиев из Петрокоммерцбанка.

Участники рынка полагают, что при текущей ситуации на мировых рынках курс рубля в ближайшее время будет держаться ближе к нижней границе изменения стоимости бивалютной корзины - главного курсового ориентира Центробанка РФ.

"Рубль РФ (на этой неделе) будет достаточно волатилен и будет торговаться в рамках коридора бивалютной корзины 37,10-37,40 рубля", - прогнозирует Борис Ольшанский из Бин-Банка.

Аналитики Ренессанс Капитала считают стоимость национальной валюты близкой к равновесному уровню и ожидают, что котировки рубля к корзине продолжат колебаться в диапазоне 36,7-37,7 рубля.

По итогам дня объем торгов парой доллар/рубль расчетами "завтра" на ММВБ составил $3,26 миллиарда.

Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" снизился до 31,1120 рубля с 31,1940 рубля при закрытии торгов в прошлый понедельник.