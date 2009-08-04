Нефть опустились ниже 71 долл. за баррель

Цены на нефть опустились ниже $71за баррель после трехдневного роста на фоне ожиданий роста запасов в США, сообщает Рейтер.

В 15.55 МСК американская легкая нефть подешевела на $0,95 с цены закрытия понедельника до $70,62 за баррель, а индикативный сорт Brent потерял $0,69 до $72,86.

Аналитики предполагают, что это всего лишь передышка, а не разворот тенденции, но не исключают продолжения спада, учитывая высокие запасы и низкий спрос в США.

"Пока на рынке царит оптимизм, я не ожидаю снижения цены, но я жду его через два-три месяца", - сказал эксперт Commerzbank Юген Вайнберг.

Готовность инвесторов к риску уменьшилась после публикации квартального убытка и осторожного прогноза одного из крупнейших банков UBS, говорят наблюдатели. Норвежская нефтегазовая компания StatoilHydro, хоть и не получила убыток во втором квартале, но не оправдала ожидания аналитиков.

В понедельник нефть приблизилась к максимуму этого года в $73,38 за баррель.

"Нефть вряд ли преодолеет $75, но может удержаться на нынешнем уровне благодаря хорошей статистике", - считает аналитик Informa Global Markets Виктор Сэй.

Индексы менеджеров по поставкам (PMI), отражающие активность в производственном секторе экономики, выросли в июле в США и Китае. Рынок ждет отчетов о запасах нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти (API) и государственного Управления энергетической информации (EIA).