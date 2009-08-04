К закрытию межбанка доллар подрос

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9220/7,9245, к 12:00 цены снизились – 7,8960/7,9180. К закрытию торгов ценовые уровни выросли - 7,9485/7,9840 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 15:50 Нацбанк объявил о продаже валюты по курсу 7,7500.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2537/0,2553, к 12:00 цены упали - 0,2535/0,2545. К закрытию цены поднялись - 0,2541/0,2550.

В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,1350 (-0,0352).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,4370/1,4440.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,3910/11,4540, к 12:00 цены ушли вниз - 11,3670/11,4025. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH выросли - 11,4310/11,4820.

По данным Национального банка Украины, переданным агентству УНИАН, средневзвешенный курс сегодняшних торгов по доллару составил 774,81 грн. за 100 долл.

В Нацбанке также сообщили, что общий объем покупки валюты на межбанке в долларовом эквиваленте составил 335,487 млн. долл., продажи – 303,739 млн. долл., в т.ч.: покупка доллара – 178,087 млн. долл., продажа – 168,584 млн. долл. (курс – 7,7159/7,7821); покупка евро – 72,738 млн. евро, продажа – 61,155 млн. евро (курс – 11,372/11,4113); покупка английского фунта – 4 млн. 133,8 тыс. фунтов, продажа – 4 млн. 173,6 тыс. фунтов (курс – 13,428/13,4315); покупка рубля – 482,767 млн. руб., продажа – 347,161 млн. руб. (курс – 2,5313/2,5441 грн. за 10 руб.).