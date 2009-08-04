Суслов: Президент давит на Госфинуслуг

Председатель Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Виктор СУСЛОВ заявляет, что в 2006 году он был уволен с должности главы Госфинуслуг по политическим мотивам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

Комментируя участившиеся проверки деятельности Госфинуслуг со стороны государственных органов, проводимые, в частности, с подачи Секретариата Президента Украины, В.СУСЛОВ отметил следующее: «Депутат ЛЯПИНА (Ксения ЛЯПИНА – УНИАН) обратилась к Президенту Украины, заявляя, что я неправомерно уволил ряд членов Комиссии, что новых членов Комиссии я сам неправомерно назначил, и потребовала организации необходимых проверок. Президент Украины, вы знаете, очень внимательно смотрит за работой нашей Комиссии. Когда-то в 2006 году он написал два письма политического содержания правительству ЕХАНУРОВА, которые тогда послужили для моего увольнения по политическим мотивам. Сейчас, очевидно, делается нечто подобное».

По словам главы Госфинуслуг, постоянные проверки дестабилизируют работу комиссии, что может нанести вред как рынку финансовых услуг, так и экономике в целом.

«Очень тяжело обойдется и банковскому сектору, и Украине любая попытка дальнейшей дестабилизации работы Комиссии», - подчеркнул В.СУСЛОВ.

Как сообщал УНИАН, Виктор СУСЛОВ был назначен на должность председателя Госфинуслуг 24 декабря 2002 года.

Кабинет Министров Украины 27 апреля 2006 года уволил В.СУСЛОВА с должности председателя Госфинуслуг с формулировкой «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и превышение своих полномочий». В.СУСЛОВ обжаловал свое увольнение в Печерском районном суде Киева.

Позже КМУ изменил формулировку увольнения В.СУСЛОВА с должности главы Госфинуслуг на «уволен по собственному желанию».

7 июня 2006 года Кабмин назначил председателем Госфинуслуг Валерия АЛЕШИНА.

5 марта 2009 года Кабинет министров своим постановлением назначил Виктора СУСЛОВА председателем Госфинуслуг вместо В.АЛЕШИНА.