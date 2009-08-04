Минфин отменил обязательное требование участия банков в НСМЭП

Министерство финансов Украины во исполнение рекомендаций Антимонопольного комитета (АМКУ) отменило обязательное требование относительно участия банковских учреждений в Национальной системе массовых электронных платежей (НСМЭП) для выдачи заработной платы работникам бюджетных учреждений и государственной социальной помощи.

Об этом сказано в сообщении АМКУ, переданном УНИАН.

Согласно утвержденным Минфином изменениям в «Условиях проведения открытого конкурса по определению уполномоченных банков Украины», отныне банки самостоятельно могут выбирать, в какую многоэмитентную карточную платежную систему украинских резидентов вступать.

На сегодня такими системами являются НСМЭП и Укркарт (ЗАО «Украинская национальная расчетная карта»).

Следовательно, в результате выполнения Министерством финансов требований АМКУ привилегированное положение НСМЭП относительно других платежных систем устранено, что во время встречи в Комитете по этому поводу засвидетельствовали представители Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем «ЕМА», Ассоциации «Украинский кредитно-банковский союз», ИзАО КБ «Приватбанк», АКБ «Укрсоцбанк», ОАО «Райффайзен Банк Аваль» и ПАБ «Государственный экспортно-импортный банк Украины».

«Выполнение Министерством финансов требований Комитета имеет позитивное значение для последующего развития конкуренции в банковском секторе, который является чрезвычайно важным при существующих сегодня кризисных явлениях в финансовой сфере», – подчеркнул и.о. председателя АМКУ Александр МЕЛЬНИЧЕНКО, комментируя результаты дела.

Как сообщал УНИАН, в феврале т.г. Антимонопольный комитет Украины рекомендовал Министерству финансов в его нормативных документах отменить обязательность участия банковских учреждений в НСМЭП при предоставлении указанных услуг.

По заключению АМКУ, требования Минфина являются неправомерными по отношению к банкам, которые могут самостоятельно выбирать, в какие платежные системы вступать.

Справка УНИАН. Национальная система массовых электронных платежей (НСМЭП) создана по инициативе Национального банка, работает в режиме промышленной эксплуатации с 2004 года.

На 1 февраля 2009 года членами НСМЭП являлись 52 учреждения, из них 50 банков (включая Нацбанк) и 2 небанковских учреждения.

На 1 января 2009 года количество платежных карт НСМЭП составило более 1,402 млн. штук, MasterCard – почти 12,526 млн. карт, VISA – более 22,159 млн. карт, Укркарт – более 145 тыс. карт.