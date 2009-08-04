Инфляция в России в июле составила 0,6%

Индекс потребительских цен в Российской Федерации в июле 2009 года составил 0,6%, а с начала года достиг 8,1% (против 9,3% в январе-июле 2008 года).

Об этом говорится в сообщении Росстата.

Согласно сообщению, сильнее всего в июле подорожали услуги (на 0,8%). Среди товаров значительно выросли цены на автомобильный бензин, прибавившие 7,1% процента. В то же время телерадиотовары подешевели на 0,4%.

Рост потребительских цен в Москве в июле составил 0,8%, а в Санкт-Петербурге - 0,6%. Наиболее ощутимый рост цен и тарифов наблюдался в Чукотском автономном округе - 3,2%.

Согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, инфляция в России в 2009 году составит 12-12,5%. В 2008 году она достигла 13,3%.