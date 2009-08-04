Официальный курс НБУ на 5 августа

Доллар снижается, евро растет

Официальный курс НБУ на 5 августа: 100 USD – 768.1500 грн.; 100 EUR – 1104.9070 грн.; 10 RUR – 2.4740 грн. Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 5 августа НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 768.1500 (на 4 августа – 768.6500) 100 EUR – 1104.9070 (на 4 августа – 1099.4001) 10 RUR – 2.4740 (на 4 августа – 2.4603)

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