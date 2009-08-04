Официальный курс НБУ на 5 августа
19:25, 04 августа 2009Финансы
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Доллар снижается, евро растет
Официальный курс НБУ на 5 августа: 100 USD – 768.1500 грн.; 100 EUR – 1104.9070 грн.; 10 RUR – 2.4740 грн.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 5 августа НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 768.1500 (на 4 августа – 768.6500)
100 EUR – 1104.9070 (на 4 августа – 1099.4001)
10 RUR – 2.4740 (на 4 августа – 2.4603)
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