Доллар снизился по отношению к евро

Курс американского доллара по отношению к единой европейской валюте торгуется в районе минимальной отметки за текущий год на фоне того, что инвесторы ожидают выхода в США статистики по занятости населения, сообщает k2kapital..

В частности, предполагается, что американские компании стали меньше сокращать персонал. Ожидается, что сегодняшняя статистика может показать, что в июле были уволены 350 тыс. человек, в то время как в июне данный показатель находился на отметке 473 тыс. Такие данные, в свою очередь, могут привести к сокращению спроса на более безопасные виды активов.

Евро находится в районе максимальной отметки за последние 7 недель по отношению к японской иене вследствие ожиданий публикации данных по объему розничных продаж в зоне евро в июне. Ожидается, что за отчетный период показатель розничных продаж вырос на 0,3%, в то время как месяцем ранее было зафиксировано его падение на 0,4%.

Доллар торгуется на уровне $1,4420 за евро против $1,4408 за евро накануне вечером на торгах в Нью-Йорке. К иене американский доллар торгуется на уровне 95,18 иены/$ против 95,23 иены/$ накануне. К евро курс японской валюты составляет 137,23 евро против 134,21 иены/евро в предыдущую торговую сессию.