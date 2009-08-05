Курс доллара в банках повысился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,94 грн./долл., продают – по 8,04 грн./долл. (курс незначительно повысился, по сравнению с 4 августа).

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,80-7,98 грн./долл., по продаже – 7,98-8,08 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,3%, по сравнению с 4 августа и составляет 11,36 грн./евро, продажи – незначительно повысился, до 11,59 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,20-11,45 грн./евро, по продаже – в пределах 11,47-11,75 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках, по сравнению с 4 августа, немного повысился и составляет сегодня в среднем 0,2402/0,2565 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,22-0,25 грн./рубль, по продаже – 0,25-0,265 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет сегодня 7,94 грн./долл., продажи – 8,04 грн./долл. Курс незначительно повысился со вчерашнего дня. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,80-7,96 грн./долл., по продаже – 8,00-8,10 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,4%, по сравнению с 4 августа, и составляет 11,37 грн./евро, продажи – на 0,3%, до 11,58 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,30-11,45 грн./евро, по продаже – в пределах 11,52-11,75 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 4 августа, повысился на 0,6% и составляет в среднем 0,2382 грн./рубль, курс продажи – на 0,3%, до 0,2588 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,215-0,25 грн./рубль, по продаже – 0,255-0,265 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Правэкс-Банк»: доллар США – 7,93/8,07 грн., евро – 11,30/11,60 грн., рубль – 0,21/0,255 грн.

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,90/8,06 грн., евро – 11,25/11,65 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 7,85/7,95 грн., евро – 11,25/11,50 грн., рубль – 0,245/0,253 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 5 августа, составляет: гривни к доллару США – 7,6815, к евро – 11,04907, к российскому рублю – 0,2474.