Межбанк: Торги по доллару открылись ростом

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США снова открылись ростом котировок – 7,9450/7,9830 грн./долл., цены на российскую валюту поднялись – 0,2553/0,2565 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,4280/11,4860 грн./евро.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар остались на прежнем уровне – 1,4385/1,4387 долл./евро (вторник - 1,4384/1,4386 долл./евро).

Во вторник Национальный банк Украины продавал доллары по курсу 7,75 грн./долл.