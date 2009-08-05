Тимошенко: рейтинговые агентства улучшат рейтинги Украины

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО ожидает, что в ближайшее время вслед за рейтинговым агентством Standard & Poor’s другие рейтинговые агентства также будут улучшать рейтинги Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня, открывая заседание Кабинета министров.

Улучшение агентством S&P прогноза по суверенным кредитным рейтингам Украины с «негативного» на «позитивный» Ю.ТИМОШЕНКО назвала серьезным сигналом, подтверждающим, что правительственная антикризисная программа действует и решения, которые принимает правительство, эффективны.

«Рост рейтингов (Украины – УНИАН), я думаю, в ближайшее время будет проходить по всем всемирно известным рейтинговым агентствам», - сказала премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, рейтинговая служба Standard & Poor’s в конце июля т.г. пересмотрела прогноз по суверенным кредитным рейтингам Украины с «негативного» на «позитивный». В то же время подтверждены долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги Украины: по обязательствам в иностранной валюте — на уровне «CCC+/С»; по обязательствам в национальной валюте — на уровне «В-/С». Кроме того, подтвержден рейтинг по национальной шкале — на уровне «uaBBB».

S&P сообщает, что пересмотр прогноза отражает недавний прогресс в реализации структурных реформ в бюджетном и финансовом секторах в соответствии с условиями программы Международного валютного фонда (МВФ) о предоставлении Украине стабилизационного кредита в размере 16 млрд. долл., что привело к выплате третьего кредитного транша объемом 3,3 млрд. долл.