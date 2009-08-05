Кабмин оплатил 0,5 млрд. долларов суверенного долга Украины

Правительство Украины сегодня оплатило 0,5 млрд. долл. суверенного долга Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Сегодня правительство провело проплату 0,5 млрд. долл. суверенного долга, сократив на 0,5 млрд. государственный долг Украины», - сказала премьер.

Она подчеркнула, что таким образом Украина начала сокращать госдолг. «Это уже тот случай, когда мы сокращаем внешние долги Украины, и дальше будем их системно сокращать по мере того, как Украина будет выходить из кризиса», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 10 июля премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что 1,9 млрд. долл. из третьего транша кредита МВФ будут направлены на погашение внешних долгов Украины.

«Транш составляет 3,3 млрд., долл. Из этих денег абсолютно точно 1,9 млрд. долл. будут направлены на погашение очередных, которые наступают по графику, внешних суверенных долгов Украины, что, в принципе, полностью убирает все риски относительно расчетов по внешним долгам», - сказала она.

5 августа исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ заявил, что 31 июля средства третьего транша кредита stand-by Международного валютного фонда (МВФ) поступили в Украину.

Справка УНИАН. По состоянию на 30 июня 2009 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 218,861 млрд. грн., или 28,683 млрд. долл.

31 июля Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что правительство прогнозирует увеличение до конца этого года уровня государственного долга с 30% до 36,6% ВВП.

В бюджете на 2009 год номинальный ВВП предусмотрен в размере 1,062 трлн. грн.